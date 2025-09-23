Proponen cierre temporal de Machu Picchu para reorganizar gestión turística

Machu Picchu, el principal atractivo turística del Perú, vuelve a estar en el centro de la polémica. Gremios y representantes del sector propusieron un cierre temporal de la ciudadela para implementar una reestructuración integral bajo una nueva autoridad autónoma que asegure la sostenibilidad del sitio arqueológico.

La iniciativa es impulsada por Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, quien aseguró que la clausura “podría durar una semana, dos semanas o el tiempo que sea necesario” para mejorar la gestión.

Según indicó, la fragmentación actual en el manejo del patrimonio ha generado una crisis que pone en riesgo la experiencia de los visitantes y el sustento de miles de familias. No obstante, el costo de la medida sería elevado y se estima que las pérdidas diarias alcanzarían cifras millonarias.

El ultimo paro en Machu Picchu ocasionó que miles de turistas no pueden ingresar a la llacta durante varios días. Además, más de 100 mil personas que dependen del turismo en la región se vieron afectadas.

EMPRESARIOS TEMEN CONSECUENCIAS GRAVES

La situación genera preocupación entre trabajadores y empresarios cusqueños, pues la caída en la afluencia turística no solo golpearía a los operadores y agencias de viaje, sino también a hoteles, restaurantes, transportistas y guías. Para los gremios, la reestructuración es urgente, pero el impacto económico de un cierre temporal de Machu Picchu podría dejar secuelas graves en la economía regional.