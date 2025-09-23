Ministro Montero sobre proyecto minero Conga: Por ahora no está en la agenda del Ejecutivo

Este mediodía, el ministro Luis Montero se pronunció sobre la situación del proyecto minero Conga, ubicado en la región Cajamarca, señalando que por ahora no forma parte de los planes de desarrollo del sector.

"Conga fue un proyecto minero en este momento y está fuera del pipeline de proyectos del futuro", señaló categórico el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) al ser consultado por RPP.

EN OTRO MOMENTO

Asimismo, Montero Cornejo resaltó que, pese a que el proyecto no está en cartera activa, no lo descartó de forma definitiva. Abrió la posibilidad de que se reanuden las conversaciones en otro momento.

"Sin embargo, la mina está ahí, el recurso está ahí, se volverá a dialogar cuando sea necesario y eso sea posible con mucho respeto", agregó el ministro en conferencia de prensa en el marco del evento PERUMIN 37.