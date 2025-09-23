Incendio redujo a cenizas más de 30 casas en Piura: explosión de balón de gas originó el fuego

Según primeros informes, 36 viviendas construidas con material rústico fueron reducidas a cenizas, la tarde de ayer, tras un incendio que se registró en la urbanización popular Cielo Azul, ubicada a la espalda de la Universidad Nacional de Frontera, en la provincia de Sullana, región Piura.

Los vecinos señalaron que el fuego se inició por la exposición de un balón de gas. Las llamas se propagaran rápidamente pues las viviendas estaban construidas con cartones, maderas, plástico, etc. Los bomberos lucharon más de cuatro horas para controlar la emergencia.

AYUDA HUMANITARIA

Las familias damnificadas, alrededor 70, pidieron urgente ayuda a las autoridades pues lo perdieron todo, pasaron la noche a la intemperie, incluso sus documentos personales se quemaron, mientras que algunos menores perdieron sus útiles escolares, uniformes, etc.

Al respecto, Alejandro Silupú, subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Sullana, llegó junto a su personal para verificar y hacer una evaluación de los daños. “Estamos viendo las necesidades para otorgar la ayuda humanitaria”, dijo.