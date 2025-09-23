Primavera 2025: Senamhi advierte sobre cambios bruscos de clima en el inicio de la estación

Desde las 13:19 horas del 22 de septiembre, el Perú y todo el hemisferio sur dejaron atrás el invierno para dar paso a la primavera. Esta nueva estación, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), trae consigo un escenario de transición que se reflejará en la variabilidad de las temperaturas y en las diferencias climáticas de cada región.

Condiciones diferenciadas según región

La especialista del Senamhi, Patricia Rivera, explicó que la costa experimentará un comportamiento climático mayormente normal. En el norte y centro-occidente del país se esperan lluvias entre rangos normales a menores, mientras que en el sur podrían registrarse precipitaciones en niveles normales a más altos de lo habitual. En Lima y Callao, la temporada se caracterizará por mañanas grises, episodios de llovizna y vientos costeros, aunque hacia el mediodía se presentarán intervalos de sol que aumentarán conforme avance la estación.

En cuanto a las temperaturas, la entidad precisó que en distritos cercanos al mar, como Jesús María, Breña y el Callao, se prevén valores que irán entre 15,5 °C y 23,2 °C. En zonas más alejadas del litoral, como La Molina, Ate y San Juan de Lurigancho, las variaciones serán mayores, alcanzando mínimos de 14,4 °C y picos de hasta 25,3 °C. Estos contrastes podrían dar lugar a jornadas frías inesperadas, por lo que se recomienda precaución.

Rivera subrayó que la estación no será uniforme en todas las regiones del país. La altitud y la ubicación geográfica marcarán diferencias claras entre costa, sierra y selva. Además, aconsejó el uso de protector solar por la alta radiación ultravioleta y la práctica de vestir por capas —al estilo “cebolla”— para adaptarse mejor a los cambios de temperatura a lo largo del día.