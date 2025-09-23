Octavo retiro AFP 2025: fechas y cronograma tentativos de pagos

El octavo retiro permitirá acceder hasta a 4 UIT. Mira aquí las fechas clave y cómo solicitarlo.

El Congreso de la República aprobó por amplia mayoría el octavo retiro de fondos de las AFP, lo que permitirá a los afiliados disponer hasta de 4 UIT (S/ 21.400) de sus cuentas individuales. Tras la promulgación del Gobierno, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) deberá emitir el reglamento que precisará los plazos y procedimientos.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) exhortó a los ciudadanos a usar con prudencia este dinero, dado que forma parte de sus fondos de pensiones. Sin embargo, la expectativa de millones de afiliados está centrada en conocer cuándo empezarán los pagos y de qué manera se podrá acceder a ellos.

Cronograma estimado para el retiro de AFP 2025

De acuerdo con el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, el mecanismo se aplicará de forma similar a los retiros anteriores: una UIT al mes hasta completar el total de 4 UIT. Por ello, este podría ser un calendario probable tomando como referencia procesos pasados:

Reglamento de la SBS : 29 de septiembre de 2025

Inicio de solicitudes : 6 de octubre de 2025

Primer desembolso (1 UIT) : 5 de noviembre de 2025

Segundo desembolso (1 UIT) : 5 de diciembre de 2025

Tercer desembolso (1 UIT) : 4 de enero de 2026

Cuarto desembolso (1 UIT): 3 de febrero de 2026

El plazo para registrar solicitudes sería de 90 días calendario, es decir, hasta el 5 de enero de 2026. Además, los afiliados podrán cancelar los siguientes desembolsos con solo avisar a su AFP con 10 días de anticipación.

Cómo presentar la solicitud y consultar tu saldo

El trámite podrá realizarse de manera virtual o presencial, según habilite cada administradora de fondos de pensiones. El desembolso se hará en cuotas mensuales, iniciando 30 días después de presentada la solicitud.

Si deseas verificar cuánto dinero tienes acumulado en tu fondo, puedes ingresar a los portales oficiales de cada AFP: