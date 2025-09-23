Médicos de EsSalud suspenden huelga indefinida tras acuerdo con autoridades

El Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop) anunció que la huelga nacional indefinida iniciada el 9 de septiembre quedará en suspenso a partir del 23 de septiembre. Según su comunicado, esta decisión se tomó luego de “sostenidas reuniones de alto nivel con representantes del Ejecutivo y directivos de EsSalud”, en las que se alcanzaron avances en materia de condiciones laborales, financiamiento y respeto a la negociación colectiva.

Avances y compromisos asumidos

El gremio médico señaló que el levantamiento de la medida responde a “los compromisos firmes asumidos por las autoridades” y a la necesidad de priorizar la atención de los pacientes. No obstante, Sinamssop precisó que la suspensión será temporal, puesto que los médicos permanecerán “en estado de alerta permanente hasta que se concreten los acuerdos en los plazos establecidos”.

Por su parte, EsSalud destacó que en la última reunión con los gremios se logró consenso en torno a la “asignación por cumplimiento de actividades e indicadores de desempeño laboral a partir del año 2026”, medida que inicialmente había sido rechazada y que había generado el entrampamiento en las conversaciones. Tras aceptar esta propuesta y firmar el acta correspondiente, se procedió a “poner fin a la parálisis que los sindicatos mantenían desde el 9 de este mes”.

La entidad también recalcó que mantiene su compromiso con la sostenibilidad y la transparencia. En su comunicado aseguró que reforzará “la política de integridad, implementar sistemas de control interno y mejora del desempeño, seguir en la lucha contra la corrupción en todos los niveles, realizar el concurso de jefaturas, convocar a nuevos profesionales para reducir brechas de personal y diseñar una nueva política remunerativa”.