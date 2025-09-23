Arturo Fernández: exalcalde de Trujillo fue condenado a un año de prisión por caso de difamación

El exalcalde de Trujillo y actual precandidato presidencial, Arturo Fernández, fue condenado a un año de prisión efectiva por un caso de difamación, contra un trabajador municipal.

La medida dictada por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo dispuso la inmediata ubicación y captura de la exautoridad edil para su internamiento en el centro carcelario El Milagro.

APELARÁ MEDIDA

El proceso judicial se inició en 2023 luego de la denuncia de un empleado municipal, Julio Morillas, quien manifestó que fue víctima de expresiones difamatorias por parte de Fernández Bazán.

Al especto la exautoridad señalo en sus redes sociales que se trata de "un abuso" y que él "seguirá en su lucha", que según considera "tiene para rato", y que su defensa apelará la medida.