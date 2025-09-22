Dina Boluarte se hunde en las encuestas: 93,8 % rechaza su gestión

El último sondeo de CPI confirma que la presidenta atraviesa el periodo de mayor impopularidad desde que asumió el cargo.

La más reciente encuesta de CPI revela que la presidenta Dina Boluarte mantiene niveles de aceptación sumamente bajos en la ciudadanía. Apenas un 2,5 % de peruanos respalda su gestión, mientras que la desaprobación asciende a 93,8 % y un 3,8 % prefirió no responder. Estos resultados evidencian que la mandataria atraviesa uno de los momentos más críticos de su gobierno.

El estudio, realizado entre el 11 y el 17 de septiembre de 2025 a nivel urbano y rural, también muestra que la impopularidad de Boluarte se ha acentuado con el paso del tiempo. En los primeros meses de 2023, su aprobación bordeaba el 29 %, pero la tendencia descendente ha sido constante, alcanzando en septiembre de este año su punto más bajo.

Una caída sostenida en la opinión pública

La encuesta detalla que la jefa de Estado cuenta con un respaldo más reducido en Lima y Callao (1,5 %), aunque la situación no mejora en el interior del país, donde llega apenas al 3 %. En todos los grupos etarios y en ambos géneros, la percepción de desaprobación predomina de manera casi unánime.

Este escenario plantea un panorama de gran complejidad para el Ejecutivo, que encara no solo la desaprobación ciudadana, sino también cuestionamientos políticos e institucionales. De cara a las elecciones generales de 2026, el desgaste en la imagen de la presidenta Boluarte podría repercutir en la estrategia de su entorno político.