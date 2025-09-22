Paro en Anta: suspenden trenes entre Cusco y Ollantaytambo por 48 horas

El servicio de trenes entre las estaciones de la ciudad de Cusco y Ollantaytambo fue suspendido a causa de un paro de 48 horas acatada por un sector de la población de la provincia cusqueña de Anta.

A través de un comunicado, la empresa Ferrocarril Transandino S.A., concesionaria de la vía férrea, informó que, como medida de seguridad ante el paro convocado para los días lunes 22 y martes 23 de septiembre, se vio en la obligación de suspender las operaciones en ese tramo.

Motivo de protesta

No obstante, las operaciones continuarán con regularidad en la ruta Ollantaytambo - Machu Picchu - Hidroeléctrica y viceversa. Los residentes de la provincia de Anta, encabezados por el Comité de Lucha de Choquequirao, llevan adelante esta medida de fuerza en rechazo a los censos nacionales que desarrolla el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el distrito de Mollepata.

Según un pronunciamiento de este grupo, en Mollepata se ha rechazado el proceso de empadronamiento porque zonas que histórica y legalmente pertenecen a Anta están siendo registradas como parte de otro distrito y otra provincia. Alegan que esto distorsiona la realidad de su territorio y pone en riesgo el desarrollo de la provincia.

INEI no brindaría respuestas claras

Los manifestantes indican que el INEI "no brinda respuestas claras" al respecto y los deriva al Gobierno Regional del Cusco, instancia que tampoco lo haría. "Este círculo de evasivas demuestra desinterés y falta de coordinación institucional frente a un problema que afecta directamente a la población y al futuro de Anta", refieren en el documento.

Exigen resolver inconvenientes

De igual forma, exigen a las autoridades resolver con urgencia este tema y proponen declarar el polígono en controversia como zona neutral mientras se corrigen de inmediato los puntos observados.