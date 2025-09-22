Feriados regionales en septiembre: 24 y 27 son días festivos en algunas zonas del Perú

Este mes, dos fechas especiales marcarán días de descanso en distintas regiones del país. Se trata del miércoles 24 y el sábado 27 de septiembre, jornadas que han sido declaradas feriados regionales y que permitirán a trabajadores del sector público, así como a quienes lleguen a acuerdos en el sector privado, disfrutar de tiempo libre junto a sus seres queridos.

Festividad en honor a la Virgen de las Mercedes

En Piura, el 24 de septiembre se celebra a ‘Nuestra Señora de las Mercedes’, patrona de las Fuerzas Armadas y figura de profunda devoción popular en la región. Esta conmemoración tiene respaldo legal desde 1965 mediante la Ley N.° 15618, que reconoce la fecha como día no laborable y asegura que el feriado se compute como jornada efectiva para el pago de remuneraciones. La festividad incluye actos religiosos y procesiones que convocan a miles de fieles, recordando además la tradición histórica que atribuye a la Virgen la protección del puerto de Paita frente a los ataques piratas en tiempos coloniales.

En tanto, Trujillo celebrará el 27 de septiembre el Festival Internacional de la Primavera, que este 2025 alcanza su edición número 73. Con motivo de esta importante festividad cultural y turística, el Gobierno Regional de La Libertad dispuso, a través del Decreto Regional N.° 004-2023-GRLL, que las entidades públicas de la provincia otorguen descanso a sus trabajadores, quienes deberán compensar las horas en semanas posteriores.

La norma también abre la posibilidad para que las empresas privadas de Trujillo se acojan a este beneficio, siempre que exista acuerdo entre empleadores y colaboradores. De esta manera, tanto Piura como Trujillo se preparan para vivir jornadas festivas que reafirman su identidad cultural y religiosa, a la par que ofrecen un espacio de descanso a la población.