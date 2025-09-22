Revelan audio con amenaza a testigo para que no declare contra comandante de la PNP Víctor Zanabria

El mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP), Osmar Fabián Suárez, denunció haber recibido una llamada intimidatoria el 7 de septiembre, en la que un interlocutor, identificado como emisario del “número uno”, le exigió no brindar testimonio en la investigación contra el suspendido comandante general Víctor Zanabria Ángulo. El oficial formalizó su denuncia en la comisaría de Condorcanqui, en Amazonas, y el audio de la conversación fue difundido en un programa dominical de América Televisión.

En la grabación, el hombre advierte a Fabián que “es fácil invitarte al retiro” e insiste en que, si es citado por el Ministerio Público, diga que no recuerda los hechos. Según el mayor, la presión estaba directamente vinculada a su próxima declaración en las pesquisas fiscales que involucran a Zanabria, hoy separado de su cargo tras revelarse presuntas irregularidades durante su gestión en distintas dependencias de la PNP.

Investigaciones en marcha

Víctor Zanabria, conocido como “Canario”, enfrenta varias líneas de investigación fiscal: el presunto uso de efectivos policiales como mano de obra en Arequipa, la apropiación de una donación de 17,600 soles realizada por una empresa minera y supuestas irregularidades cometidas en 2022, cuando dirigía la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial. En este último caso, se le atribuye haber autorizado cursos no aprobados en derechos humanos, designarse como docente sin concurso y cobrar por talleres dictados en realidad por suboficiales.

Cabe recordar que fue el programa Panorama, de Panamericana Televisión, el que en un inicio sacó a la luz las irregularidades atribuidas a Zanabria, hecho que desencadenó la suspensión de su cargo como comandante general de la PNP. Hoy, las amenazas contra el mayor Fabián refuerzan la atención sobre un proceso que, de acuerdo con la Fiscalía, apunta a delitos de peculado, colusión y abuso de autoridad.