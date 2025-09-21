Ambulancia fluvial se vuelca en Loreto: trasladaba tres pacientes en delicado estado de salud

Según primeras informaciones, la tarde de ayer, una ambulancia fluvial que trasladaba de emergencia a tres pacientes de la comunidad nativa 12 de Octubre, en la región Loreto, se volcó en medio del río Alto Tigre. Se desconocen las causas del accidente.

El suceso se registró frente a la comunidad nativa de Marsella, cuyos pobladores inmediatamente rescataron a los enfermos y los trasladaron a su centro de salud, donde el personal médico los estabilizó, el incidente agravó aún más la salud de los pacientes.

EXIGEN AVIONETA

Los enfermos eran trasladados al distrito de El Tigre para que reciban atención especializada. Se trata de un adolescente con una herida de gravedad en la frente, una gestante con solo cuatro puntos de hemoglobina y un hombre con una sonda.

Tras el accidente, el apu Robinson Sandi, de la comunidad 12 de Octubre, expresó su indignación y dijo que no es posible que pacientes graves sean trasladados en una embarcación, y exigió a las autoridades que envíen una avioneta, informa RPP.