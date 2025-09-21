Huancayo: roban equipos y un dron mientras todos celebraban centenario de conocida institución

Los integrantes del Centro Evangelístico Sion no permitieron que el robo de equipos que sufrieron, les impida seguir desarrollando las múltiples actividades que habían programado para celebrar los 100 años de la entidad religiosa.

La mañana de ayer, un sujeto que se presentó como invitado, ingresó a la iglesia, ubicada en la cuadra 9 de la Av. Mariátegui y se llevó una cámara profesional de 5 mil soles, un dron de 6 mil soles, una tablet y otros equipos.

MUY CONFIADOS

Las cámaras de seguridad captaron al hombre, de unos 35 años, huyendo, cargando una mochila con los bienes; su presencia no llamó la atención pues ayer varias personas, ajenas a la iglesia, fueron invitados a la celebración.

Hugo Vargas, vocero del Centro Evangelístico acudió a la comisaría del sector para denunciar el hecho. Dijo que a partir de ahora podrán más cuidado en la seguridad, ya que lo sucedido se debió a que son muy confiados.