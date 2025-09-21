Anuncian fin de paro que afectaba ingreso a Machu Picchu y garantizan transporte turístico

El viceministro de Gobernanza Territorial, Francisco Gavidia, informó que se logró un acuerdo para levantar el paro indefinido que afectaba el acceso a Machu Picchu tras más de ocho horas de tensión y conversaciones intensas.

Se definieron tres medidas iniciales para garantizar el orden y la seguridad del transporte turístico hacia la ciudadela inca, tras un conflicto que comenzó el 14 de septiembre por reclamos relacionados al ingreso de buses autorizados.

De acuerdo a Gavidia, el gobierno se comprometió a ejecutar un plan de contingencia que incluye medidas para mejorar la seguridad del transporte turístico y asegurar transparencia en las operaciones, acciones que comenzarán a implementarse en los próximos días.

Tensión por exigencia

El Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu fue el grupo que encabezó la protesta, exigiendo que se permitiera el ingreso de 18 buses de la empresa San Antonio de Torontoy, que tiene la concesión legal para operar en la ruta Hiram-Bingham entre el pueblo de Aguas Calientes y la ciudadela. Durante varios días, esta exigencia generó tensión y afectó a miles de visitantes

Preocupación por patrimonio y acciones a tomar

Durante el conflicto, la organización New7Wonders, que reconoció a Machu Picchu como una de las maravillas del mundo, expresó su preocupación por la falta de acciones del Gobierno en la protección del patrimonio. Ante esto, la PCM aseguró que tomarán medidas concretas para asegurar una gestión ordenada y sostenible del turismo.