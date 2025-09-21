Incendio forestal arrasa bosques y sembríos en Huánuco: bomberos no logran controlar siniestro

En los últimos días se reportó un incendio forestal en el distrito Daniel Alomia Robles, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco. Según revelaron los pobladores, el fuego avanza incontenible arrasando bosques y sembríos.

Las pérdidas son cuantiosas indicaron los afectados, el incendio redujo a cenizas plantaciones de cacao, naranja, piña y otros productos agrícolas. El fuego se propaga rápidamente debido a los fuertes vientos que se registran.

MANTENERSE EN ALERTA

Bomberos, personal del serenazgo y decenas de pobladores luchando intensamente para controlar las llamas, pero sin resultados positivos. Hasta el momento no se registran heridos ni fallecidos producto del gigantesco siniestro.

Las autoridades expresaron su preocupación por el incendio y pidieron a los pobladores mantenerse en alerta para evitar situaciones de peligro. Señalaron que ya solicitaron ayuda al Gobierno regional y central para apagar las llamas.