Jauja: así luce nueva Plaza Monumental “20 de Enero” para la fiesta de la Tunantada

La obra, que tuvo una inversión de más de S/ 4.8 millones, busca fortalecer la identidad cultural y turística del valle, en homenaje a la danza reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación.

El Gobierno Regional Junín inauguró la Plaza Monumental Juan Bolívar Crespo “20 de Enero” en el distrito de Yauyos, ciudad de Jauja, como un homenaje a la Tunantada, danza declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Con una inversión de S/ 4’857,482.66, la obra representa una reivindicación histórica para la primera capital del Perú y un impulso al turismo cultural, que cada año atrae a más de 60 mil visitantes.

El gobernador regional resaltó que su gestión prioriza proyectos descentralizados con impacto social y cultural. “Mientras otros criticaron, nosotros trabajamos para devolverle a Jauja el lugar que merece en la historia”, afirmó, destacando que la infraestructura se convierte en un símbolo de identidad para toda la región.

Por su parte, el alcalde de Yauyos, Edgar Guillén, celebró la inauguración y precisó que la plaza cuenta con espacios para eventos, graderías, museo, zona de monumentos y servicios. “La obra resalta la riqueza folclórica de Jauja, especialmente la Tunantada y las festividades de San Sebastián y San Fabián”, sostuvo.

PROYECTOS PARA JAUJA

Durante la ceremonia también se anunciaron próximos proyectos para Jauja, entre ellos el Instituto de Música de Acolla, la escuela de Muquiyauyo, la tercera etapa de la carretera JU-103 y el hospital de Jauja. Estas obras, respaldadas por las autoridades regionales y locales, buscan consolidar el desarrollo integral de la provincia y revalorar sus tradiciones.