La Libertad: intervienen a tres presuntos mineros ilegales y les incautan gran cantidad de explosivos

Agentes de la Policía Nacional detuvieron este mediodía a tres presuntos mineros ilegales y les incautación 182 cartuchos de emulsión. La intervención se realizó al interior de un socavón ubicado en la zona alta del sector Tanguche, distrito de Chao, región La Libertad.

Los detenidos fueron identificados como Dully Sánchez (32) y Grety Pacherres (34). Minutos después, se logró la captura de Ismael Timás (29), quien llegó al lugar a bordo de un vehículo mayor sin percatarse del operativo. Otros individuos lograron escapar.

ALIAS DE BEBITA

Por otro lado, anoche, la policía detuvo a dos integrantes de la sanguinaria banda criminal Los Terribles de Pacasmayo, cuando se desplazaban en una moto llevando explosivos, municiones y stickers extorsivos, por el centro poblado Portada de la Sierra.

Los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Pacasmayo lograron identificar a los detenidos, se trata de Jesús esteban Cruzado (18), alias Coto, quien sería el cabecilla de la banda, y una menor de 15 años, conocida con el alias de Bebita.