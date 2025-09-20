Roban 45 mil soles de una casa en Huancayo: propietario había ido a la iglesia a rezar y confesarse

Se encuentra desconsolado. Romualdo Berrocal (55) perdió todos sus ahorros luego que unos ladrones ingresaron a su vivienda, la tarde del último lunes, aprovechando que había ido a una iglesia cercana a rezar y confesarse.

La víctima, que por varios años se dedicó a la agricultura, dijo que tras volver a su domicilio, ubicado en la Av. 31 de Octubre, distrito de Huacán, Huancayo, descubrió que la puerta de ingreso y la cerradura habían sido forzadas.

CONOCÍAN SU RUTINA

En el interior todo estaba en desorden y no se encontraba la mochila donde escondía los 45 mil soles, dinero ahorrado en varios años. En medio de lágrimas, Berrocal Huamaní fue a la comisaría del sector a presentar la denuncia.

Trascendió que los delincuentes habrían usado guantes para no dejar huellas. No se descarta que el robo haya contado con la ayuda de una persona cercana a la víctima, pues conocían perfectamente su rutina.