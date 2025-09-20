Senamhi emite alerta naranja por altas temperaturas en Lima y otras 19 regiones del país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido una alerta naranja por altas temperaturas en Lima y otras 19 regiones del país a pocos días del inicio de la primavera. El organismo indicó que hasta este domingo 21 de septiembre se presentará un incremento de temperatura diurna "de moderada a fuerte intensidad" en distintas regiones de la serranía peruana.

El aviso contempla los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tacna.

El Senamhi advirtió que las altas temperaturas estarán acompañadas de un "aumento significativo" de la radiación ultravioleta (UV) y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h durante las tardes.

Pronóstico para el domingo 21

El día con mayor calor según el pronóstico será el domingo 21 de septiembre, se estima temperaturas máximas entre 21°C y 34°C en la sierra norte; entre 19°C y 29°C en la sierra centro; y valores entre 20°C y 32°C en la sierra sur. El organismo confirmó que la primavera 2025 iniciará el lunes 22 de septiembre a la 1:19 p.m., tras meses de intenso frío en el hemisferio sur.

Prevención ante clima

La estación primaveral, que se caracteriza por días con temperaturas templadas como preludio a los cálidos días del verano, durará hasta el 21 de diciembre a las 10:03 a.m. cuando dará paso al verano, la estación más cálida del año. La alerta del Senamhi busca prevenir a la población sobre las condiciones meteorológicas que se registrarán durante este periodo de transición estacional.