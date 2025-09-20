Embarcación naufraga por exceso de pasajeros en río de Ucayali: una menor está desaparecida

Según primeras informaciones, una niña que se trasladaba junto a sus padres desapareció al naufragar en el río Tambo la embarcación en la que se trasladaba. Los demás ocupantes salieron del torrente nadando.

La tragedia se registró la mañana del último lunes, en el sector La Cashuera, provincia de Atalaya, región Ucayali. Los sobrevivientes señalaron que el exceso de carga y pasajeros habría producido el hundimiento del bote.

CAUDAL DEL RÍO

La víctima fue identificada como Ana Lizbeth P. A. (06), sus padres trataron de salvar a la menor, pero no lo lograron debido al fuerte caudal del río. La familia viajaba a la ciudad de Atalaya por un tema de salud de la menor.

Autoridades locales como el personal de control fluvial, Defensa Civil, bomberos y voluntarios, realizan intensas labores de búsqueda para dar con el paradero de la menor, hasta el momento sin resultados positivos.