¿Hasta qué edad se puede manejar en Perú? MTC fija edad máxima desde 2025

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) actualizó las disposiciones sobre la edad máxima para obtener o renovar licencias de conducir en el Perú, una medida que impacta directamente a los adultos mayores. Según el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, la edad límite será de 80 años, mientras que a partir de los 70 años será obligatorio cumplir evaluaciones médicas en entidades certificadoras.

PLAZOS MÁS CORTOS PARA CONDUCTORES MAYORES

De acuerdo con el artículo 20 del Reglamento, los titulares de licencias profesionales deberán considerar los siguientes plazos:

De 70 a 76 años: vigencia de 1 año.

De 76 a 81 años: vigencia de 6 meses.

Esto significa que los conductores de transporte público y de carga tendrán que renovar con mayor frecuencia su brevete, garantizando que cumplan con las condiciones médicas y técnicas requeridas.

LICENCIAS NO PROFESIONALES

En el caso de las licencias no profesionales (clase A categoría I), la vigencia será distinta:

De 70 a 75 años: 5 años.

De 75 a 81 años: 3 años.

Desde los 81 años: 2 años.

Para obtener el brevete, se deberá cumplir con los requisitos básicos: ser mayor de 18 años (o 16 en casos excepcionales), contar con DNI o documento válido, y no estar impedido por resolución judicial para conducir. El MTC recordó que la medida busca reforzar la seguridad vial en el país, adaptando los plazos de vigencia a la edad y condición de los conductores.