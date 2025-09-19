Loreto: piden declarar en emergencia Datem del Marañón por brote de tos ferina que ya mató a 30 niños

Foto Infobae

En un pronunciamiento público 10 exministros y exministras de salud invocan al Ejecutivo a declarar en emergencia a Datem del Marañón, en la región Loreto, por el grave brote de tos ferina que ha causado la muerte de más de 30 menores.

Los especialistas también exigen que el Ministerio de Salud despliegue a la brevedad posible brigadas sanitarias para realizar acciones de vacunación y atención de las personas afectadas por la enfermedad y evitar más víctimas mortales.

COMUNIDADES NATIVAS

Asimismo, hacen hincapié en la necesidad urgente de adquirir antibióticos y vacunas que permitan combatir con efectividad el brote de tos ferina, que podría extenderse a otras localidades alejadas de la selva lo que agravaría la situación.

Finalmente, señalan que se debe implementar un servicio de vigilancia epidemiológica eficaz que revele cifras confiables sobre el número de afectados y fallecidos por la enfermedad, que afecta principalmente a comunidades nativas.