LAP confirma cobro de TUUA internacional desde octubre en el aeropuerto Jorge Chávez

La representante legal de LAP, María Elena Reaño, confirmó que los pasajeros en conexión internacional en el aeropuerto Jorge Chávez deberán pagar la TUUA a partir de octubre. Este nuevo cobro aplicará exclusivamente a quienes utilicen los servicios de tránsito entre vuelos internacionales, como pasadizos, controles de seguridad, baños y áreas comunes.

MODALIDADES DE PAGO

Reaño explicó en comunicación con TV Perú que se van a habilitar tres formas de pago para los usuarios:

- POS portátiles dentro del aeropuerto atendidos por personal autorizado.

- Plataforma online disponible antes del embarque.

- Counters presenciales para pagos en efectivo.

Según LAP, esta tarifa busca cubrir los costos de uso de instalaciones y servicios ofrecidos a los pasajeros que permanecen en tránsito en el Jorge Chávez, desde la verificación de boarding pass hasta la seguridad en las salas internacionales.

MONTO PROVISIONAL

El cobro de la TUUA internacional se ha establecido inicialmente en USD 12.67, aunque el valor definitivo será fijado por Ositrán, entidad que aún evalúa el procedimiento tarifario.

La representante de LAP reconoció que todavía no se ha logrado un acuerdo con las aerolíneas para incluir este cobro en los boletos, como ocurre con la tarifa de salida. Ante ello, la concesionaria implementó los tres mecanismos de pago directo al pasajero, a fin de no retrasar el inicio de la medida en octubre.