Dos escolares resultaron heridos tras manipular explosivo al interior de un colegio en Cajamarca

Dos escolares, ambos de 13 años, resultaron heridos la tarde de ayer tras manipular un explosivo al interior del colegio José Carlos Mariátegui, ubicado en el distrito de La Encañada, región Cajamarca.

Los estudiantes fueron trasladados al Hospital Regional de Cajamarca, donde informaron que uno de ellos perdió tres dedos de la mano. Ambos menores reciben atención médica especializada, informa RPP.

CAMBIÓ SU VERSIÓN

Uno de los menores dijo inicialmente a los agentes policiales que el explosivo pertenecía a su tío, después, con presencia de su abogado, cambió su versión y manifestó que lo había encontrado en la calle.

Horas después del incidente, una maestra entregó a las autoridades restos de pólvora, un detonador, una mecha usada y una caja con la inscripción “Famexa”, productos que ayudarán en la investigación.