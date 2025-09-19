Ministro Maurate pide sanción ejemplar para los que bloquearon vías de trenes en el Cusco

El ministro Daniel Maurate se pronunció sobre las protestas en el Cusco, señaló que nuestro país “no avanzará con paros”, por lo que pidió sanción ejemplar para quienes bloquearon las vías férreas en Machu Picchu Pueblo durante las manifestaciones.

“Ojalá que las personas que están incitando al paro o que cometan actos criminales, porque entiendo que han estado afectando las vías del tren, la verdad es que a ellos sí hay que capturarlos, hacerles carpeta (fiscal) y sancionarlos severamente”, sostuvo.

TREGUA DE 72 HORAS

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dijo también que los sucesos registrados en la región Cusco, iniciados el último domingo, “están afectando al sector turismo, un sector que genera mucho empleo, así como a la imagen del Perú”.

Por otro lado, los turistas continúan llegando sin inconvenientes hasta Machu Picchu pueblo, tras la tregua de 72 horas que permite el ingreso de trenes a dicha localidad. Luego, varios buses trasladan a las decenas de visitantes hasta la ciudadela inca.