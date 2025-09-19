Un muerto y dos heridos graves deja detonación de productos pirotécnicos en La Libertad

Según primeras informaciones, un fuerte estallido redujo a escombros una vivienda donde se almacenaba de manera clandestina productos pirotécnicos, ubicada en el barrio Santa Rosita, en Otuzco, región La Libertad.

La tragedia se registró la tarde del último miércoles; la persona fallecida y los dos heridos graves serían residentes de la casa. Los consternados vecinos indicaron que desconocían que en la vivienda se almacenaban pirotécnicos.

CAUSAS DE LA EXPLOSIÓN

Inicialmente pensaron que se trataba de un atentado criminal contra un banco, empresa o negocio de la zona, pero con el transcurrir de los minutos se develó la verdad. Muchos consideran un milagro el reducido número de víctimas.

Las autoridades investigan las causas de la explosión, sospechan que un error en la manipulación de los productos habría ocasionado el fatal incidente, que también afectó seriamente varias casas colindantes.