Convocatoria Beca 18: requisitos y beneficios de la nueva modalidad

La nueva modalidad, denominada Pueblo Afroperuano (PA), permitirá que los postulantes que se identifiquen como parte de esta población accedan a una beca integral. Según datos de la Enaho, solo 2 de cada 10 afroperuanos llegan a una universidad. Ante esta realidad, el Ministerio de Educación (Minedu) busca garantizar que más jóvenes de esta comunidad puedan culminar una carrera con todos los gastos cubiertos por el Estado.

BENEFICIOS DE LA BECA

Los afroperuanos que deseen acceder a esta modalidad deberán estar en quinto de secundaria o haber concluido la educación media en los dos últimos años, siempre que no hayan cursado estudios superiores. Para acreditar su pertenencia a la comunidad afrodescendiente, deberán presentar una constancia firmada por una organización afroperuana registrada en el Ministerio de Cultura, bajo el formato establecido en la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 086-2025-MINEDU/VMGI-PRONABEC.

Entre los beneficios se encuentran:

- Cobertura total de matrícula y pensiones en universidades, institutos o escuelas superiores.

- Gastos de manutención, transporte, alimentación y materiales de estudio.

- Puntaje adicional en el proceso de evaluación para incrementar sus posibilidades de ingreso.

FECHAS CLAVES Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN

El Examen Nacional de Preselección (ENP) será gratuito y virtual en su etapa inicial. La lista de postulantes aptos se publicará el 4 de noviembre de 2025, y el examen presencial se realizará el 16 de noviembre de manera simultánea en todo el país.

Desde el 2021, más de 600 afroperuanos han logrado iniciar estudios superiores gracias a Beca 18, lo que evidencia el impacto de este programa en la vida de jóvenes que enfrentan limitaciones económicas y socioculturales. Con esta nueva modalidad para la convocatoria 2026, el Pronabec refuerza su compromiso con la equidad en el acceso a la educación superior en el Perú.