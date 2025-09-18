La Libertad: capturan a nueve sujetos con gran cantidad de explosivos cerca de una mina

En un amplio operativo, agentes de la Policía Nacional detuvieron a nueve personas en el sector Pampa de la Julia, en la carretera desvío a Quiruvilca, región La Libertad, tenían en su poder 65 explosivos.

Según se conoció, los sujetos fueron intervinieron cuando se encontraban durmiendo dentro de un rústico campamento, que había sido construido con costales de color negro, algunas llantas y arbustos.

EXPLOTACIÓN MINERA

Las autoridades evitaron revelar la identidad de los detenidos, solo precisaron que sus edades van desde los 18 hasta los 36 años. También se les encontró elementos utilizados para la explotación minera.

La Fiscalía Penal de Santiago de Chuco ya inició las diligencias respectivas para determinar el origen y destino de los explosivos incautados, mientras los detenidos seguirán en la sede de la Depincri Huamachuco.