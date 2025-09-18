Torero muere tras ser corneado durante corrida en Apurímac: Fue llevado al hospital pero llegó cadáver

Según primeras informaciones, un torero aficionado de 40 años falleció tras ser corneado por un toro en el centro poblado de Alaypampa, distrito de Huaccana, provincia de Chincheros, región Apurímac.

El fallecido fue identificado como Rudy Saccaco Huachaca, quien intentaba realizar una temeraria maniobra en el centro del ruedo, cuando fue embestido violentamente por el toro, que lo lanzó a varios metros.

TRATARON DE ESTABILIZARLO

Tras el ataque, el hombre fue trasladado a un nosocomio cercano, médicos trataron de estabilizarlo, para luego llevarlo a un hospital más equipado para atender la emergencia, pero había falleció en el trayecto.

El suceso empañó la festividad del milagroso Niño Jesús de la Exaltación, que cada año se celebra en la localidad de Alaypampa, congregando a cientos de personas, siendo la corrida de toros el evento principal.