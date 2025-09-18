¿Quieres retirar AFP? Estos son los enlaces para acceder a tu cuenta

Revisa aquí las páginas oficiales de Integra, Prima, Profuturo y Habitat para consultar tu saldo y solicitar el retiro.

El Congreso de la República aprobó un nuevo retiro extraordinario de fondos de las AFP por un máximo de 4 UIT (S/ 21.400). A la espera de la promulgación y reglamentación de la norma, los afiliados ya pueden ir revisando las plataformas digitales de sus administradoras, que serán el medio principal para registrar las solicitudes de desembolso.

En los retiros anteriores, el procedimiento se realizó de manera virtual, y todo indica que este año seguirá la misma ruta. Para ello, cada AFP mantiene habilitado su portal oficial, donde los usuarios pueden ingresar con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y clave personal para consultar su saldo o actualizar sus datos antes de presentar la solicitud.

Enlaces para acceder a tu cuenta de AFP

El acceso a estas plataformas no solo permitirá conocer el saldo disponible en la cuenta individual, sino que también será la vía oficial para iniciar el trámite del retiro cuando se publique el cronograma. Se recomienda a los afiliados verificar con anticipación que sus credenciales estén vigentes y que su información bancaria esté actualizada para evitar inconvenientes.