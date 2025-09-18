Un muerto y un herido grave deja caída de pared en Trujillo: realizaban trabajos de construcción

En el distrito de El Porvenir, ciudad de Trujillo, un muchacho de 20 años falleció y su padre de 53 años quedó gravemente herido, luego de que una pared les cayera encima cuando hacían trabajos de construcción en una vivienda.

La tragedia se registró, la tarde de ayer, cuando padre e hijo con una picota y una comba, empezaron a golpear una pared de adobe, que estaba revestida de cemento, que de uno momento a otro se desplomó sobre ellos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

“Estaban tumbando la pared y les cayó una parte a los dos, al papá y al hijo. Querían tumbar la pared para instalar un portón, no sabíamos que era de adobe”, dijo un menor que los estaba ayudando en las labores.

Serenos llevaron a los trabajadores al Hospital Santa Isabel. David C. llegó cadáver, mientras Martín C. quedó internado. Vecinos señalaron que las víctimas, aparentemente, no contaban con las medidas de seguridad adecuadas.