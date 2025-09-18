Cusco: poco a poco se normaliza traslado de turistas a Machu Picchu tras anunciada tregua de 72 horas

Esta mañana, los turistas comenzaron a llegar a Machu Picchu pueblo, región Cusco, tras la tregua de 72 horas que permitió el ingreso de trenes a la zona. Luego 25 unidades salieron con destino a la ciudadela inca, transportando a unos 200 visitantes.

La confusión que se registró días anteriores en la zona poco a poco comenzó a disiparse, visitantes nacionales y extranjeros mostraron su satisfacción por el reinicio del sistema de transportes, que finalmente les permitirá conocer una de las maravillas del mundo.

CONSEGUIR BOLETOS

Un visitante manifestó que, si bien paulatinamente se va normalizando el sistema de transportes, sigue siendo todo un desafío conseguir boletos para poder ingresar al centro arqueológico, señaló que estuvo intentándolo durante semanas hasta que lo logró.

Fueron los turistas extranjeros los que más lamentaron la situación, señalaron que coordinaron con las agencias que contrataron la visita a Machu Picchu y nunca pensaron que les pasaría esto, pero se mostraron contentos de saber que se está solucionando.