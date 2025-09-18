¿Cómo saber cuánto dinero tengo en mi AFP antes del octavo retiro 2025?

El octavo retiro de AFP fue aprobado por el Pleno del Congreso y permitirá a todos los afiliados disponer hasta de S/21 mil 400 (4 UIT) de sus cuentas individuales de capitalización. Aunque la norma aún debe ser promulgada oficialmente, se espera que los desembolsos empiecen entre fines de octubre y noviembre de 2025. Por ello, conocer el saldo disponible es clave para planificar las finanzas personales.

¿CÓMO CONSULTAR TU FONDO EN LÍNEA?

Las cuatro administradoras privadas de pensiones ofrecen plataformas digitales para revisar el estado de cuenta de manera rápida y segura. Cada afiliado debe ingresar con su número de DNI y contraseña personal:

AFP Integra: www.afpintegra.pe/iniciar-sesion

Prima AFP: miespacio.prima.com.pe

AFP Profuturo: enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada

AFP Habitat: www.afphabitat.com.pe/mi-cuenta

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REVISAR TU SALDO ANTES DEL RETIRO?

El retiro aprobado se entregará en partes: una UIT (S/ 5 mil 350) cada 30 días hasta completar el monto máximo autorizado, siempre que el fondo del afiliado lo permita. Si el saldo es menor a S/ 21 mil 400, solo se podrá retirar lo acumulado en la cuenta.

Conocer tu estado de cuenta no solo te permitirá confirmar cuánto puedes retirar, sino también evaluar si es conveniente disponer de esos recursos ahora o mantenerlos como ahorro previsional para tu jubilación.