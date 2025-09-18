Parlamentarios aprueban dictamen que autoriza la creación de universidades en 15 departamentos

Tras un intenso debate, con 74 votos a favor, 5 en contra y 30 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa de ley observada por el Poder Ejecutivo, que autoriza la creación de universidades en 15 regiones.

Sobre el tema, el titular de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo, de la bancada de Perú Libre, sostuvo que la iniciativa legislativa busca atender, a la brevedad posible, la necesidad de ampliar el acceso a la educación superior.

OFERTA UNIVERSITARIA

Indicó también que la propuesta se enmarca en la Política de Educación Superior y en las recomendaciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que han advertido la limitada oferta universitaria en la sierra y la selva.

La norma aprobada permitirá instalar centros superiores de estudios en regiones como Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Puno, San Martín, La Libertad y Ucayali.