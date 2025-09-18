Senamhi activa alerta amarilla en Lima y seis regiones por lluvias, granizo y fuertes vientos

Según el organismo, estos fenómenos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 35 km/h, además de un incremento de la nubosidad en horas de la tarde.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta amarilla para la sierra de Lima y otras seis regiones debido a precipitaciones de “ligera a moderada intensidad”, que incluirán nieve, granizo, aguanieve y lluvias.

Según el organismo, estos fenómenos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 35 km/h, además de un incremento de la nubosidad en horas de la tarde.

Las regiones afectadas por esta alerta son Áncash, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima y Pasco. La medida entró en vigencia este miércoles y se mantendrá hasta el jueves 18 de septiembre a las 23:59 horas.

De acuerdo con el Senamhi, para este miércoles 17 se prevén acumulados de precipitación de hasta 14 mm/día en la sierra norte y alrededor de 12 mm/día en la sierra centro. Para el jueves 18, se esperan valores similares: 14 mm/día en la sierra norte y 12 mm/día en la sierra centro.

RECOMENDACIONES

Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones ante posibles impactos en las actividades agrícolas, transporte y vida cotidiana en las zonas de mayor riesgo.