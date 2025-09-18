La Libertad: detienen a nueve personas con 65 explosivos en campamento clandestino

Los detenidos, cuyas edades oscilan entre los 18 y 36 años, también tenían en su poder diversos implementos presuntamente destinados a la explotación minera informal.

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a nueve personas en posesión de 65 explosivos en el sector Pampa de la Julia, en la carretera de desvío a Quiruvilca, región La Libertad.

El coronel Segundo Bustamante, jefe de la División Policial Huamachuco, informó que la intervención se realizó en un campamento improvisado construido con costales de color negro, donde los sujetos permanecían al momento de ser sorprendidos por las autoridades.

Los detenidos, cuyas edades oscilan entre los 18 y 36 años, también tenían en su poder diversos implementos presuntamente destinados a la explotación minera informal.

INCIAN DILIGENCIAS

La Fiscalía Penal de Santiago de Chuco ha iniciado las diligencias correspondientes, mientras que los intervenidos permanecen en la sede de la Depincri Huamachuco para continuar con las investigaciones.