Tumbes: hallan seis kilos de marihuana ocultos en cajas con conchas negras

Un ciudadano ecuatoriano fue intervenido cuando intentaba cruzar la frontera. La droga estaba camuflada en un doble fondo de tecnopor y tenía como destino la ciudad de Lima.

Agentes de Aduanas en Tumbes frustraron el ingreso de un cargamento de marihuana que pretendía ingresar a territorio peruano oculto entre cajas de tecnopor con conchas negras en estado de descomposición. El hallazgo se produjo durante la inspección a un vehículo conducido por un ciudadano ecuatoriano, cuya actitud nerviosa despertó sospechas.

Al revisar la mercadería, los efectivos notaron el fuerte olor de los moluscos y procedieron a examinar la carga a profundidad. Fue así como descubrieron un doble fondo en los envases de tecnopor, dentro del cual se ocultaban varios paquetes de marihuana tipo creepy, con un peso aproximado de seis kilos.

El comandante Óscar Ángeles Paredes, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Tumbes, precisó que la droga fue detectada gracias al control minucioso de los agentes fronterizos. “Al revisar se encontró un doble fondo en las cajas, ahí estaban los paquetes de marihuana listos para ingresar al país”, indicó el oficial.

CON DESTINO A LIMA

Durante la intervención policial, el detenido, identificado como Hugo Enrique Barco Vélez, reconoció que su destino final era la ciudad de Lima. El caso ya se encuentra en investigación y el ciudadano ecuatoriano permanece bajo custodia mientras el Ministerio Público define las medidas legales correspondientes.