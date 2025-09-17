Cae alias “Boa”, presunto cabecilla de Los Pepes en Trujillo

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Fray Jolen Romero Aponte (32), conocido como “Boa”, señalado como el último integrante activo de la organización criminal Los Remanentes de los Pepes. El sujeto fue intervenido en Virú tras ser denunciado por una mujer de 47 años, a quien exigía el pago de 50 mil soles bajo amenazas de extorsión.

La operación, realizada la noche del 16 de septiembre, fue ejecutada por agentes de la DEPINCRI Este - El Porvenir. Las acciones de inteligencia confirmaron que alias “Boa” estaba vinculado al número desde el cual se enviaban las amenazas. El rastreo del IMEI del celular y el seguimiento de movimientos bancarios permitieron ubicarlo y confirmar su rol en la extorsión.

INCAUTACIÓN DE EXPLOSIVOS

Durante la intervención, la Policía incautó un celular Samsung Galaxy A04E, tres explosivos tipo emulsión 3000 y dos tarjetas SIM de distintos operadores. Romero Aponte fue puesto a disposición de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de El Porvenir, donde continuará el proceso en su contra por delitos de extorsión y tenencia ilegal de explosivos.

La detención de alias “Boa” representa un nuevo golpe a la criminalidad organizada en La Libertad, donde bandas como Los Pepes, Los Pulpos y La Jauría mantienen atemorizada a la población con extorsiones y cobros de cupos. Según la Policía, Los Pepes serían una facción derivada de Los Pulpos, con presencia en distritos como El Porvenir y Alto Trujillo.

(la república)