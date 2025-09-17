Caos en Machu Picchu: turistas continúan varados y trenes permanecen detenidos

La situación en la estación de tren de Ollantaytambo continúa crítica con los servicios ferroviarios hacia Machu Picchu completamente paralizados, generando malestar y frustración entre los turistas, informó esta mañana Canal N.

A pesar del arribo constante de visitantes nacionales y extranjeros desde tempranas horas, los trenes que deberían salir cada 30 minutos (según la programación), permanecen estacionados sin realizar salidas.

La falta de respuesta oficial por parte del Gobierno o de las empresas concesionarias agrava la situación, dejando a decenas de personas esperando bajo condiciones adversas sin recibir explicaciones formales sobre la reanudación del servicio.

Turistas argentinos relatan su frustración

Un grupo de 38 turistas argentinos provenientes de la provincia de Entre Ríos compartió su experiencia desde el andén, señalando que planificaron su viaje para visitar a Machu Picchu desde enero. "Es horrible, estamos muy tristes. Esta era la frutilla del postre del viaje", comentó una de las visitantes, mientras otro dijo "No sabemos nada, nadie nos dice qué pasa, simplemente esperamos".

Ausencia de autoridades y sin alternativas de solución

Los turistas indicaron que habían sido informados previamente de que los servicios se reanudarían hoy, pero al llegar encontraron la misma situación de trenes detenidos y ausencia de autoridades. Algunos visitantes extranjeros señalaron que no entienden las causas del conflicto y que solo desean completar su itinerario sin ser involucrados en disputas internas, manifestando desconcierto por no contar con alternativas de reprogramación, devolución o traslado.