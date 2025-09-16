DNI electrónico 3.0 llega al Rímac con jornada especial de actualización de documentos

La Municipalidad del Rímac anunció que este sábado 20 de septiembre se llevará a cabo una campaña gratuita para la renovación del DNI electrónico, dirigida a poblaciones específicas del distrito. La atención empezará a las 9:00 a. m. en el parque de la Marina, en la avenida Prolongación Flor de Amancaes, con 480 cupos disponibles para los vecinos.

El beneficio está destinado a menores de entre 1 y 17 años, adultos mayores de 60 años, así como personas con discapacidad que presenten carné del Conadis o un certificado médico que acredite su condición. Con esta iniciativa, se busca reducir las dificultades que suelen enfrentar estos grupos al momento de realizar trámites de identificación.

Servicios y requisitos para los beneficiarios

Durante la jornada, los ciudadanos podrán realizar la renovación del DNI electrónico por vencimiento, la actualización de fotografía, la modificación de domicilio y la solicitud de duplicado. En el caso de los menores de edad, deberán asistir acompañados de su madre o padre, ambos portando su documento de identidad. Se permitirá la presentación del DNI actual o una copia en caso de pérdida o deterioro.

El DNI electrónico versión 3.0, que se entregará en esta campaña, incorpora importantes innovaciones de seguridad y manejo. El documento está fabricado en policarbonato, incluye un chip criptográfico y cuenta con 64 mecanismos de protección, cuatro veces más que la edición 2.0. Estas características garantizan mayor confiabilidad en trámites digitales y presenciales, además de facilitar el acceso a servicios públicos y de salud.