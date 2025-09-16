Nuevo caso de maltrato animal: perrito muere tras ser lanzado de tercer piso en Trujillo

Los vecinos de la urbanización Palermo de Trujillo, se encuentran consternados después de que un perrito fuera lanzado desde el tercer piso de una vivienda, causando que el animal chocará contra el pavimento, y así muriera en el acto.

Residentes que se ubican en la zona de la calle José Sabogal decidieron realizar un plantón en los exteriores del predio donde el can fue tirado, para que los presuntos dueños respondan al respecto de este nuevo caso de maltrato animal en el país.

PERRITO AGONIZÓ HASTA LOS ÚLTIMOS INSTANTES DE VIDA

Al ver que el perrito se encontraba sangrando en el pavimento, una mujer grabó los últimos instantes de vida del perrito agonizando, sin embargo, producto al golpe y las graves heridas, terminó falleciendo en el acto.

Cabe mencionar que, este no es el primer ni segundo caso de maltrato animal en Trujillo. Hace más de dos meses atrás, el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Unidad de Flagrancia sentenció a 5 años y ocho meses de prisión a un hombre que mató a un can.