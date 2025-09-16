Licencia de conducir en Perú 2025: MTC fija edad máxima y requisitos para adultos mayores

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones establece límites y evaluaciones médicas obligatorias para conductores que superan la tercera edad.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) actualizó los lineamientos sobre la vigencia de las licencias de conducir en el Perú, considerando especialmente a las personas de la tercera edad. De acuerdo con el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, existe un límite de edad para mantener un brevete activo, así como evaluaciones médicas obligatorias desde los 70 años.

Plazos según la edad del conductor

La normativa establece que, en el caso de las licencias profesionales, el máximo permitido es hasta los 80 años. A partir de los 70, los conductores deben someterse a revisiones médicas en centros autorizados por el MTC. Para las licencias no profesionales (Clase A categoría I), la vigencia disminuye conforme aumenta la edad del solicitante.

Duración de las licencias según la categoría y edad:

Licencias profesionales: 70 a 76 años → vigencia de 1 año. 76 a 81 años → vigencia de 6 meses.

Licencias no profesionales (Clase A-I): 70 a 75 años → vigencia de 5 años. 75 a 81 años → vigencia de 3 años. Desde los 81 años → vigencia de 2 años.



Además, para solicitar un brevete, la persona debe tener mayoría de edad (18 años) o 16 en caso de estar casado o contar con título profesional, poseer documento de identidad válido y no estar inhabilitado judicialmente para conducir.