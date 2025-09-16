Ministra León sobre protestas en Machu Picchu: Necesitamos que todos depongan sus intereses personales

En entrevista con RPP, Desilú León, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, instó a los manifestantes del distrito de Machu Picchu, en Cusco, a terminar con la protesta para no seguir perjudicando los accesos a la ciudadela inca, a fin de que no se pierda la denominación de Nueva Maravilla del Mundo.

“Necesitamos un diálogo, necesitamos que todos depongan sus intereses personales, acá está de por medio el interés público. Tantas comunidades que se están viendo afectadas y nuestros visitantes (…) lleguemos a acuerdos, solucionemos el problema y saquemos adelante nuestro turismo”, indicó.

La funcionaria dijo también que actualmente hay 900 turistas (están en Machu Picchu Pueblo) que no han podido ser trasladados a la ciudad del Cusco por los daños generados por los manifestantes en la vía férrea. Precisó que, en vísperas, se logró el traslado de 1 400 con el apoyo de la Policía Nacional.

MEDIDA DE FUERZA

Para tratar este tema, León Chempén indicó que esta tarde habrá una reunión con las autoridades locales y los gremios en la que esperan llegar a una solución, por lo que reiteró su llamado a los manifestantes a deponer cualquier medida de fuerza y dialogar por el bien de todos los sectores involucrados.

“Cualquier reclamo lo podemos tratar y hoy hemos convocado a una reunión de coordinación con las autoridades que van a venir para poder entablar un diálogo en el cual podamos llegar a compromisos que nos permitan atender esta situación, pero lo primero es pedir que se deponga la violencia”, señaló.