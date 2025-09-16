Tumbes: extorsionadores hacen estallar dinamita en vivienda y exigen a los propietarios 50 mil soles

Según primeras informaciones, dos sujetos que se movilizaban en una moto detonaron un artefacto explosivo en una casa ubicada en el sector San Juan de Dios, en la región Tumbes, generando daños materiales en el inmueble.

Tras el atentado, los sujetos dejaron una carta en la que exigen a los propietarios 50 mil soles para no atentar contra sus vidas. El suceso despertó la alarma entre los vecinos que denuncian varios casos de extorsión en el sector.

MENSAJES EXTORSIVOS

Inmediatamente, agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona para iniciar las investigaciones e identificar a los responsables. La explosión no dejó heridos ni víctimas mortales. Los dueños de la casa prefirieron no declarar.

Trascendió que no era la primera vez que los propietarios de la vivienda recibían mensajes extorsivos. En varias oportunidades, los criminales les habrían exigido fuertes sumas de dinero para evitar represalias contra su familia.