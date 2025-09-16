“La Nueva Jauría” amenaza de muerte a exdirector del penal de Huacariz en Cajamarca

Un video con armas y municiones fue difundido contra David Díaz Espinoza tras el traslado de internos a penales de máxima seguridad.

La organización criminal “La Nueva Jauría”, con base en Trujillo, difundió un video amenazante dirigido al exdirector del penal de Huacariz, en Cajamarca, David Díaz Espinoza. En el material audiovisual, los delincuentes advirtieron que “su familia pagará por sus actos” si continuaba autorizando traslados de internos a otros penales del país.

En las imágenes se observa una mesa con pistolas, municiones y calcomanías extorsivas, además del apellido del funcionario escrito con balas. Los encapuchados rastrillaron sus armas mientras lanzaban amenazas directas, exigiendo que se “alineara” y otorgara facilidades a los reclusos.

El jefe de la región policial Cajamarca, general Walter Calla, explicó que estas amenazas surgieron luego de que en las últimas semanas se concretaran dos traslados de más de 20 internos considerados peligrosos. El oficial precisó que Díaz Espinoza ya no ocupa la dirección del penal, pero que se han reforzado las coordinaciones de seguridad.

TRASLADO DE PELIGROSOS REOS

El último fin de semana, un grupo de 13 reos catalogados como cabecillas de actividades ilícitas fue enviado al penal de Cochamarca en Huánuco y al de Ancón en Lima. Las autoridades aseguran que las medidas continuarán pese a las amenazas, en un intento por debilitar las redes criminales que operan desde las cárceles.