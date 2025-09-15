Cusco: al menos 10 heridos tras enfrentamiento entre comuneros y policías

La gresca ocurrió durante un operativo para liberar la vía férrea bloqueada en la ruta Ollantaytambo–Machu Picchu, en medio de la creciente tensión social en la zona.

Al menos 10 personas, entre hombres y mujeres, resultaron heridas durante un enfrentamiento entre comuneros y efectivos de la Policía Nacional en el sector de Coriwayrachina, en el trayecto ferroviario que une Ollantaytambo con Machu Picchu Pueblo. La confrontación se desató cuando los agentes intentaron despejar la vía de tren bloqueada por manifestantes, según informó RPP.

Videos difundidos desde el lugar muestran a comuneros heridos, algunos vestidos de civil, así como a un contingente de manifestantes que buscaba avanzar hacia la vía férrea. Frente a ellos, decenas de policías con cascos y escudos formaron un cordón para contener la protesta e impedir el paso.

El conflicto ocurre en medio de la disputa por el servicio de transporte hacia Machu Picchu Pueblo, luego de la culminación de la concesión de la empresa Consettur el pasado 4 de septiembre. Parte de la población exige el traslado inmediato de buses de la empresa San Antonio de Torontoy, pero el proceso se vio afectado tras el corte de frenos de plataformas ferroviarias que debían trasladar dichas unidades, hecho que viene siendo investigado por la PNP.

RESGUARDO POLICIAL

Más temprano, el general PNP Julio Becerra, jefe policial en Cusco, advirtió que los manifestantes que bloqueen la vía férrea serían detenidos. Actualmente, unos 100 agentes permanecen en Coriwayrachina con el objetivo de restablecer el tránsito y garantizar el orden público en la zona.