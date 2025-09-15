Mincul asegura que Machu Picchu no corre riesgo de perder título de Maravilla del Mundo

El Ministerio de Cultura (Mincul) emitió un comunicado este lunes 15 de septiembre, asegurando que la conservación y protección del Santuario Histórico de Machu Picchu no está siendo vulnerada y que la ciudadela inca no corre riesgo de perder su título de Maravilla del Mundo. La aclaración se da luego de que la organización New7Wonders exhortara al Estado peruano a reforzar urgentemente la gestión integral del sitio.

En sus redes sociales oficiales, Mincul recordó que Machu Picchu fue inscrito en 1983 como Bien Mixto en la Lista de Sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, por su valor cultural y natural. La cartera enfatizó que la UNESCO es el único organismo competente para la protección y preservación del patrimonio cultural y natural con valor universal excepcional para la humanidad.

Asimismo, resaltaron que, durante la 47 Reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, celebrada entre el 6 y 16 de julio de 2025, se valoraron las mejoras en la gestión de visitantes y la implementación de herramientas de monitoreo y conservación del Santuario. Por ello, Mincul reafirma que el sitio no está inscrito en la “Lista del Patrimonio Mundial en Peligro”, garantizando su protección frente a cualquier vulneración.

COMPROMISO CON MACHU PICCHU

Además, precisaron que, en la primera semana de agosto, el Ministerio de Cultura y UNESCO Perú, junto con las Cátedras UNESCO, realizaron la Primera Escuela Internacional de Campo “Desafíos del Turismo y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones: el caso de Machu Picchu”. La actividad buscó promover soluciones para un turismo responsable y sostenible, fortaleciendo la gestión del patrimonio inmaterial y la resiliencia de las comunidades locales.

“El Ministerio de Cultura reafirma su compromiso de velar por la integridad y preservación de nuestro Patrimonio Mundial; trabajando de manera articulada con entidades nacionales e internacionales para garantizar su salvaguarda”, culmina el pronunciamiento.