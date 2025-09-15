Primavera 2025: Conoce la fecha y hora exacta del inicio de esta temporada, según Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó que la primavera 2025 comenzará oficialmente el lunes 22 de septiembre, alrededor de la 1 de la tarde. El anuncio llega con expectativa, pues se trata de una de las estaciones más celebradas en el país, marcada por días más luminosos, el tradicional obsequio de flores amarillas y un ambiente social cargado de optimismo.

Un cambio estacional con transición

Según explicó Piero Rivas, subdirector de Predicción Meteorológica del Senamhi, el ingreso de la nueva estación no significará un aumento inmediato de las temperaturas. “Siempre hay un periodo de transición”, precisó, al recalcar que las condiciones frescas y el cielo cubierto seguirán predominando en los primeros días de la primavera. La entidad recomienda mantener medidas de abrigo, sobre todo en las noches, cuando el frío se mantendrá presente en varias regiones.

En Lima y la costa central, se espera que el brillo solar empiece a ganar protagonismo, especialmente en zonas de Lima Norte y Lima Este. Sin embargo, el organismo advirtió que aún se registrarán neblinas y humedad típica del invierno, por lo que los cambios serán graduales. Regiones como Ica, Áncash y La Libertad también experimentarán variaciones similares, con tardes más cálidas hacia finales de septiembre.

El Senamhi adelantó que este ciclo estacional se extenderá hasta el 21 de diciembre, momento en el que llegará el verano. Mientras tanto, la primavera traerá días más largos, cielos con mayor luminosidad y un ambiente ideal para actividades culturales y sociales. La institución insistió en que la población consulte de manera continua sus reportes oficiales para estar preparada ante eventuales cambios bruscos en la temperatura.