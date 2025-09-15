PeruRail e Inca Rail suspenden servicios a Machu Picchu por bloqueos en la vía férrea

Las empresas ferroviarias PeruRail e Inca Rail anunciaron la suspensión temporal de sus operaciones hacia Machu Picchu Pueblo, luego de los bloqueos registrados desde el domingo 14 de septiembre en el sector de Ccorihuayrachina, entre los kilómetros 83+600 y 87+600. Piedras sobre la vía férrea y protestas sociales han paralizado el tránsito hacia la ciudadela inca, afectando a cientos de turistas y locales.

El concesionario Ferrocarril Trasandino S.A. dispuso el cierre del tramo ante la falta de condiciones de seguridad, mientras cuadrillas de trabajadores realizan la limpieza y evaluación de la zona afectada. Ambas compañías señalaron que los viajeros podrán reprogramar sus boletos sin penalidad o solicitar la devolución del dinero a través de los canales oficiales.

PeruRail lamentó los inconvenientes ocasionados, ajenos a su control, y reiteró su compromiso de garantizar un servicio seguro y confiable. Además, aclaró que no participa en la operación de buses turísticos de la ruta Hiram Bingham. Inca Rail, por su parte, informó que servicios de Tren y Bimodal hacia y desde Machu Picchu están suspendidos hasta nuevo aviso.

INCERTIDUMBRE EN EL TURISMO HACIA MACHU PICCHU

La suspensión se da en medio de un paro de 48 horas convocado por sectores locales quienes cuestionan la continuidad de la empresa Consettur Machupicchu S.A.C. en el transporte hacia la ciudadela inca. Los locales exigen la entrada de los buses de la nueva empresa Inversión San Antonio de Torontoy, quien debe asumir temporalmente el servicio tras la culminación de la concesión de Consettur el pasado 5 de setiembre.