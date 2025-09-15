¿Eres extranjero con residencia vencida? Regula tu situación migratoria en simples pasos

El nuevo procedimiento a cargo de Migraciones excluye a quienes ingresaron al Perú sin control migratorio, según lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.° 1582.

La Superintendencia Nacional de Migraciones puso en marcha este 15 de septiembre un nuevo procedimiento de formalización para ciudadanos extranjeros que permanecen en el país con documentos vencidos. El proceso está orientado a quienes ingresaron de manera regular, pero excedieron el tiempo de residencia o permanencia autorizado.

El plan excluye a las personas que llegaron al territorio nacional de forma irregular, es decir, sin control migratorio. Esto responde a lo establecido en el Decreto Legislativo N.° 1582, que sanciona el ingreso irregular con la expulsión del país mediante el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE).

Fiscalización y trámites digitales

Dentro de este programa, Migraciones anunció la intensificación de operativos de control y fiscalización a nivel nacional. Se prevé la ejecución de más de 4,300 intervenciones hasta diciembre de este año, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y otras entidades estatales, como parte del plan de fortalecimiento operativo aprobado por Resolución de Superintendencia N.° 000110-2025-MIGRACIONES.

Los trámites de formalización y cambio de calidad migratoria deberán realizarse exclusivamente a través de la Agencia Digital de Migraciones (https://agenciavirtual.migraciones.gob.pe). Para consultas y requisitos, la institución recomienda visitar su página oficial www.gob.pe/migraciones y revisar las actualizaciones en sus canales oficiales.